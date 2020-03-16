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16.03.2020 12:11
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Детские сады в Петербурге пока будут работать в обычном режиме

Несмотря на перевод всех школ Петербурга на дистанционный режим обучения из-за ситуации с коронавирусом, детские дошкольные учреждения пока будут работать в обычном режиме.

По информации «Фонтанки», согласно распоряжению главы комитета по образованию Смольного Жанны Воробьевой, 16 марта школы получили указание разрешить школьникам свободное посещение, а также обеспечить обучение по дистанционным схемам.

Детских садов это распоряжение не касается.

На данный момент в РФ зарегистрировано 63 случая заболевания. Среди инфицированных — шестеро петербуржцев. Еще один уроженец Северной столицы — чемпион мира по кайтсерфингу — госпитализирован в Москве.

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