Детские сады в Петербурге пока будут работать в обычном режиме

Несмотря на перевод всех школ Петербурга на дистанционный режим обучения из-за ситуации с коронавирусом, детские дошкольные учреждения пока будут работать в обычном режиме.



По информации «Фонтанки», согласно распоряжению главы комитета по образованию Смольного Жанны Воробьевой, 16 марта школы получили указание разрешить школьникам свободное посещение, а также обеспечить обучение по дистанционным схемам.

Детских садов это распоряжение не касается.