Детские сады в Петербурге пока будут работать в обычном режиме

Несмотря на перевод всех школ Петербурга на дистанционный режим обучения из-за ситуации с коронавирусом, детские дошкольные учреждения пока будут работать в обычном режиме.
По информации «Фонтанки», согласно распоряжению главы комитета по образованию Смольного Жанны Воробьевой, 16 марта школы получили указание разрешить школьникам свободное посещение, а также обеспечить обучение по дистанционным схемам.
Детских садов это распоряжение не касается.
На данный момент в РФ зарегистрировано 63 случая заболевания. Среди инфицированных — шестеро петербуржцев. Еще один уроженец Северной столицы — чемпион мира по кайтсерфингу — госпитализирован в Москве.