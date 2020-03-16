Утром 16 марта дороги Петербурга оказались загружены на 1 балл сильнее обычного. Самая длинная пробка собралась на кольцевой автодороге, и держится до сих пор. Трудности создали понедельник и пара поломавшихся грузовиков.

По данным аналитического центра «Яндекс.Пробки», в утренний час пик 16 марта дороги Петербурга были загружены на 7 баллов. Самое плотное движение наблюдалось на проспекте Славы и Народной улице к Московскому проспекту, Гражданском проспекте в центр и на проспекте Культуры и Тихорецком проспекте, тоже в центр. Пробки набрали все 9 баллов. Нехарактерно плотное движение наблюдалось и на Выборгском шоссе из центра — 4 балла, что на 3 балла выше обычного.

Самой крупной утренней пробкой стал затор на юго-востоке КАД. В половине десятого часа утра на внутреннем кольце собрался затор длиной 10,3 километра. В пробке встал вантовый мост и участок от реки Оккервиль до виадука над железной дорогой. Такой затор продержался час, но движение на участке затруднено до сих пор. Сейчас, по данным сервиса, пробка тянется почти на 7 километров. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», плотное движение на внутреннем кольце КАД на подъезде к вантовому мосту наблюдалось уже с 8 утра. Причина банальна — утро понедельника, и закономерно возросший поток автомобилей. Затем в районе 8:55 между второй и третьей полосами остановился аварийный грузовик, частично заняв проезжую часть и еще сильнее затруднив движение. В 10:10 здесь же, перед въездом на мост, в первой полосе из-за поломки остановился еще один грузовик. Помимо этого, утром на этом участке произошло небольшое ДТП без пострадавших. Все вместе вылилось в многокилометровую пробку.