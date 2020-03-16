Зимняя погода настигла Петербург в середине первого весеннего месяца. В ночь на 16 марта город замело снегом. Фото публикуют очевидцы в социальных сетях.
Снег продержится в городе на Неве недолго. Согласно прогнозу Северо-западного гидрометцентра, сегодня днём температура воздуха прогреется до +3 градусов, ночью столбик термометра опустится до -1.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
.....с-нежно...) #piter #snow #spring #nature #park #trees #snowtrees #citylife #morning #spb #blackandwhite #russia #streetphotography #photopiter #photoart #photo #art #photografia #instalove #instafoto #instaart #спб #впитере #этопитердетка #впитереснег #впитережить #инстафотограф #stpetersburg #фотосвет #фотосветаоко
«Синоптическую ситуацию в атмосфере над Санкт-Петербургом будет определять атмосферный фронт. Его усилиями в регионе ожидается облачная погода, пройдет снег, переходящий в мокрый снег, а местами и в дожди. При этом температурный фон окажется на 2…3° выше климатической нормы», — отметил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.