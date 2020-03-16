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16.03.2020 08:32
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Петербург переоделся в зимнее. В середине марта город замело снегом

Зимняя погода настигла Петербург в середине первого весеннего месяца. В ночь на 16 марта город замело снегом. Фото публикуют очевидцы в социальных сетях.

Снег продержится в городе на Неве недолго. Согласно прогнозу Северо-западного гидрометцентра, сегодня днём температура воздуха прогреется до +3 градусов, ночью столбик термометра опустится до -1.

«Синоптическую ситуацию в атмосфере над Санкт-Петербургом будет определять атмосферный фронт. Его усилиями в регионе ожидается облачная погода, пройдет снег, переходящий в мокрый снег, а местами и в дожди. При этом температурный фон окажется на 2…3° выше климатической нормы», — отметил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

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