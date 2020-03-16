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16.03.2020 08:06
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Цены на нефть упали. Баррель Brent торговался на уровне 31,9 доллара

Цены на нефть упали в ночь на 16 марта. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE и Интерконтинентальной бирже.

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по данным на 02:17 по московскому времени опускалась на 6,1%, до 31,9 доллара за баррель. Цена WTI — на 5,2%, до 30,15 доллара.

По данным Интерконтинентальной биржи стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent снизилась более чем на 3%. По данным на 08:00 мск стоимость барреля этой нефти составляет 32,8 долларов (-5.6%).

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Комментарии (1)

VotONOkak
У них и цена бензина падает, на этом фоне!!! А у нас, как обычно, только растёт!!! Воровская экономика, воровской системы...
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