Цены на нефть упали. Баррель Brent торговался на уровне 31,9 доллара

Цены на нефть упали в ночь на 16 марта. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE и Интерконтинентальной бирже.



Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по данным на 02:17 по московскому времени опускалась на 6,1%, до 31,9 доллара за баррель. Цена WTI — на 5,2%, до 30,15 доллара.



По данным Интерконтинентальной биржи стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent снизилась более чем на 3%. По данным на 08:00 мск стоимость барреля этой нефти составляет 32,8 долларов (-5.6%).

