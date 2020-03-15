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15.03.2020 22:26
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В невнятной рыбе на берегу Суздальского озера опознали гостью из Амазонки

Благодаря читателям «Фонтанки» и специалисту по местному животному разнообразию Павлу Глазкову удалось выяснить, что найденная на берегу Суздальского озера в Петербурге рыба была выброшена из аквариума. И этооказался сом.

Читатели активно откликнулись на просьбу «Фонтанки» вечером 15 марта. Фото диковинного вида рыбы в редакцию прислали очевидцы, нашли ее на берегу Нижнего Суздальского озера в Выборгском районе. Определить своими силами, что за диво попалось горожанам, изданию не удалось и тогда на помощь пришли читатели. Решение единогласное - на кадрах кольчужный сом.

Об особенностях их разведения «Фонтанке» рассказали не только читатели, но и включившийся в обсуждение биолог Павел Глазков. Он объяснил, что рыба водится в водах Амазонки, но аквариумное её разведение - не редкость. Сомы растут достаточно быстро и немало едят. Многим владельцам содержать их становится невыгодно и рыб выпускают в природные водоемы. Пережить морозные зимы они не в силах. Особей амазонского сома находили во многих регионах России, в том числе в Архангельске и Мурманске.

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Комментарии (5)

Coulthard
Ну так-то эти сомы очень неприхотливы, просто убить у человека рука не поднялась, отнёс и выпустил в озеро, из гуманистических соображений. На рынке хрен кто расскажет, что они до полуметра вырастают, им лишь бы продать.
Nationalverrater_2
подлость стала нормой жизни 86% стада. Лучше совсем не брать ни ребёнка, ни котёнка, ни рыбку , ни собачку в дом, чем вот такое отношение к Божией твари. Поигрались, посюсюкали - надоело - забирайте обратно , или выкинули \ выбросили. Упыри так поступают.
hal9000
взяли выбросили..как вещь ненужную..похоронить немогли по нормальному...
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