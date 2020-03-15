В невнятной рыбе на берегу Суздальского озера опознали гостью из Амазонки

Благодаря читателям «Фонтанки» и специалисту по местному животному разнообразию Павлу Глазкову удалось выяснить, что найденная на берегу Суздальского озера в Петербурге рыба была выброшена из аквариума. И этооказался сом.



Читатели активно откликнулись на просьбу «Фонтанки» вечером 15 марта. Фото диковинного вида рыбы в редакцию прислали очевидцы, нашли ее на берегу Нижнего Суздальского озера в Выборгском районе. Определить своими силами, что за диво попалось горожанам, изданию не удалось и тогда на помощь пришли читатели. Решение единогласное - на кадрах кольчужный сом.