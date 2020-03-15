В невнятной рыбе на берегу Суздальского озера опознали гостью из Амазонки
Благодаря читателям «Фонтанки» и специалисту по местному животному разнообразию Павлу Глазкову удалось выяснить, что найденная на берегу Суздальского озера в Петербурге рыба была выброшена из аквариума. И этооказался сом.
Читатели активно откликнулись на просьбу «Фонтанки» вечером 15 марта. Фото диковинного вида рыбы в редакцию прислали очевидцы, нашли ее на берегу Нижнего Суздальского озера в Выборгском районе. Определить своими силами, что за диво попалось горожанам, изданию не удалось и тогда на помощь пришли читатели. Решение единогласное - на кадрах кольчужный сом.
Об особенностях их разведения «Фонтанке» рассказали не только читатели, но и включившийся в обсуждение биолог Павел Глазков. Он объяснил, что рыба водится в водах Амазонки, но аквариумное её разведение - не редкость. Сомы растут достаточно быстро и немало едят. Многим владельцам содержать их становится невыгодно и рыб выпускают в природные водоемы. Пережить морозные зимы они не в силах. Особей амазонского сома находили во многих регионах России, в том числе в Архангельске и Мурманске.