Аэрофлот отказался от рейсов в 15 городов Европы. Оставшихся за рубежом россиян вывезут спецрейсами
Авиакомпания «Аэрофлот» из-за коронавируса меняет расписание авиасообщения с Европой, закрывается 15 рейсов, большинство до конца апреля. Из Петербурга самолёты также прекращают летать в станы ЕС. Информация появилась 15 марта на официальном сайте перевозчика.
Временно будут приостановлены полеты Аэрофлота в/из Москвы в:
— Прагу (Чехия) с 20 марта по 30 апреля 2020 года,
— Франкфурт, Мюнхен (Германия) с 19 марта по 30 апреля 2020 года,
— Салоники (Греция) с 16 марта по 30 апреля 2020 года,
— Барселону (Испания) с 21 марта по 30 апреля 2020 года,
— Цюрих (Швейцария) с 19 марта по 30 апреля 2020 года,
— Копенгаген (Дания) 17 марта и далее с 21 марта по 30 апреля 2020 года,
— Осло (Норвегия) с 18 марта по 30 апреля 2020 года,
— Кишинев (Молдавия) с 19 по 31 марта 2020 года,
— Вильнюс (Литва) в 19 по 30 марта 2020 года,
— Варшаву (Польша) с 15 по 27 марта 2020 года,
— Таллин (Эстония) с 19 марта по 30 апреля 2020 года,
— Вену (Австрия) с 20 марта по 30 апреля 2020 года,
— Ташкент, Бухару, Самарканд (Узбекистан) с 16 марта по 30 апреля 2020 года.
Из Петербурга отменяются рейсы под кодом Аэрофлота/«SU» в города Европейского союза. Среди них Вена, Прага, Ларнака, а также в Женева. Пассажиры имеют возможность лететь через Москву. Для тех, кто остался в Европе, но хочет вернуться, организуются спецрейсы.