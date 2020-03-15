Аэрофлот отказался от рейсов в 15 городов Европы. Оставшихся за рубежом россиян вывезут спецрейсами

Авиакомпания «Аэрофлот» из-за коронавируса меняет расписание авиасообщения с Европой, закрывается 15 рейсов, большинство до конца апреля. Из Петербурга самолёты также прекращают летать в станы ЕС. Информация появилась 15 марта на официальном сайте перевозчика.



Временно будут приостановлены полеты Аэрофлота в/из Москвы в:

— Прагу (Чехия) с 20 марта по 30 апреля 2020 года,

— Франкфурт, Мюнхен (Германия) с 19 марта по 30 апреля 2020 года,

— Салоники (Греция) с 16 марта по 30 апреля 2020 года,

— Барселону (Испания) с 21 марта по 30 апреля 2020 года,