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15.03.2020 22:09
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Аэрофлот отказался от рейсов в 15 городов Европы. Оставшихся за рубежом россиян вывезут спецрейсами

Авиакомпания «Аэрофлот» из-за коронавируса меняет расписание авиасообщения с Европой, закрывается 15 рейсов, большинство до конца апреля. Из Петербурга самолёты также прекращают летать в станы ЕС. Информация появилась 15 марта на официальном сайте перевозчика.

Временно будут приостановлены полеты Аэрофлота в/из Москвы в:

— Прагу (Чехия) с 20 марта по 30 апреля 2020 года,

— Франкфурт, Мюнхен (Германия) с 19 марта по 30 апреля 2020 года,

— Салоники (Греция) с 16 марта по 30 апреля 2020 года,

— Барселону (Испания) с 21 марта по 30 апреля 2020 года,

— Цюрих (Швейцария) с 19 марта по 30 апреля 2020 года,

— Копенгаген (Дания) 17 марта и далее с 21 марта по 30 апреля 2020 года,

— Осло (Норвегия) с 18 марта по 30 апреля 2020 года,

— Кишинев (Молдавия) с 19 по 31 марта 2020 года,

— Вильнюс (Литва) в 19 по 30 марта 2020 года,

— Варшаву (Польша) с 15 по 27 марта 2020 года,

— Таллин (Эстония) с 19 марта по 30 апреля 2020 года,

— Вену (Австрия) с 20 марта по 30 апреля 2020 года,

— Ташкент, Бухару, Самарканд (Узбекистан) с 16 марта по 30 апреля 2020 года.

Из Петербурга отменяются рейсы под кодом Аэрофлота/«SU» в города Европейского союза. Среди них Вена, Прага, Ларнака, а также в Женева. Пассажиры имеют возможность лететь через Москву. Для тех, кто остался в Европе, но хочет вернуться, организуются спецрейсы.

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Комментарии (3)

260611131
Закройте границы на месяц и чем быстрее тем всем будет лучше.
ZAP
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