В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек и вылечились 369
За сутки от коронавируса в Италии скончались 368 человек, динамика летальных исходов почти равна числу выздоровлений. Об этом 15 марта заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
«Мы зафиксировали 369 выздоровлений, их стало 2335», - цитирует Боррелли РИА Новости.
В субботу было зафиксировано большее число выздоровлений (+527). В минувшие дни случаи выздоровлений находились на уровне 200 в сутки.
«К сожалению, число скончавшихся - 368», - сказал он на брифинге. Таким образом, число смертельных исходов достигло 1809. Рост жертв накануне составлял 175 случаев.
По словам Боррелли, динамика роста число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки остается на уровне 3,5 тысячи – теперь зараженных, включая выздоровевших, насчитывается 24,7 тысячи человек. Накануне этот же показатель составлял 21,1 тысячи заразившихся человек.