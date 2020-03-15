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15.03.2020 20:45
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В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек и вылечились 369

За сутки от коронавируса в Италии скончались 368 человек, динамика летальных исходов почти равна числу выздоровлений. Об этом 15 марта заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

«Мы зафиксировали 369 выздоровлений, их стало 2335», - цитирует Боррелли РИА Новости.

В субботу было зафиксировано большее число выздоровлений (+527). В минувшие дни случаи выздоровлений находились на уровне 200 в сутки.

«К сожалению, число скончавшихся - 368», - сказал он на брифинге. Таким образом, число смертельных исходов достигло 1809. Рост жертв накануне составлял 175 случаев.

По словам Боррелли, динамика роста число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки остается на уровне 3,5 тысячи – теперь зараженных, включая выздоровевших, насчитывается 24,7 тысячи человек. Накануне этот же показатель составлял 21,1 тысячи заразившихся человек.

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Комментарии (8)

No virus
Это ложь. За прошлые сутки в Италии умерло 175 человек. За позавчера 250 человек. Данных за сегодня еще нет. НЕТ - понимаете. Зачем врать, горе журналисты! Я беру данные с сайта https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/
Не надо пугать людей. Угроза реальная, но зачем врать в такой момент!!! Всем здоровья.
22ilves
Сколько лет умершим?
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