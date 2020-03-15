В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек и вылечились 369

За сутки от коронавируса в Италии скончались 368 человек, динамика летальных исходов почти равна числу выздоровлений. Об этом 15 марта заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

«Мы зафиксировали 369 выздоровлений, их стало 2335», - цитирует Боррелли РИА Новости.

В субботу было зафиксировано большее число выздоровлений (+527). В минувшие дни случаи выздоровлений находились на уровне 200 в сутки.

«К сожалению, число скончавшихся - 368», - сказал он на брифинге. Таким образом, число смертельных исходов достигло 1809. Рост жертв накануне составлял 175 случаев.