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15.03.2020 18:15
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«Мы сообщим, когда вы снова сможете совершать преступления». В США полиция попросила преступников взять паузу из-за коронавируса

Преступники — такая же часть общества, как и все остальные граждане, а значит, могут проявить сознательность и на время пандемии коронавируса перестать осуществлять профессиональную деятельность. Так, судя по посту в Facebook, опубликованному 15 марта, считает полиция американского города Солт-Лейк-Сити.

«В связи с подтвержденным случаем COVID-19 в сообществе, полиция Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю преступную деятельность/гнусное поведение до дальнейшего уведомления. Мы ценим ваше возможное сотрудничество в борьбе с преступностью и заранее благодарим преступников. Мы сообщим, когда вы сможете вернуться к совершению преступлений», — говорится в сообщении правоохранителей из США.

В России пока таких предложений преступникам не делали. На сегодняшний день общее число заболевших вне Китая выросло на 9751 человека и достигло 61 518 человек в 135 странах.

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Комментарии (4)

baddancer
Граждане бандиты, администрация просит проявить высокую классовую сознательность!
260662921
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Дмитрий Адоньев
Проститутки заражают коронавирусом после возврата с курорта из заграницы! Их единственных не дезинфицируют! Губернатору все равно. Полиция крышует их. Все в теме и никому ничего не нужно. Вчера они были как бы не социально опасными, а сегодня из-за них могут умереть люди!
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