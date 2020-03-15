«Мы сообщим, когда вы снова сможете совершать преступления». В США полиция попросила преступников взять паузу из-за коронавируса

Преступники — такая же часть общества, как и все остальные граждане, а значит, могут проявить сознательность и на время пандемии коронавируса перестать осуществлять профессиональную деятельность. Так, судя по посту в Facebook, опубликованному 15 марта, считает полиция американского города Солт-Лейк-Сити.



«В связи с подтвержденным случаем COVID-19 в сообществе, полиция Солт-Лейк-Сити просит прекратить всю преступную деятельность/гнусное поведение до дальнейшего уведомления. Мы ценим ваше возможное сотрудничество в борьбе с преступностью и заранее благодарим преступников. Мы сообщим, когда вы сможете вернуться к совершению преступлений», — говорится в сообщении правоохранителей из США.