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15.03.2020 17:31
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В квартире в центре Москвы нашли тело мужчины с огнестрельным ранением в голову. Погибшего связывают с ФСО

Тело молодого мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в квартире одного из домов на Малой Сухаревской площади в Москве 15 марта. Погибшего связывают с Федеральной службой охраны.

Как сообщил РБК источник в ГСУ Следственного комитета столицы, погибшему было 23 года. Тело обнаружил его знакомый. Дверь квартиры была заперта изнутри, рядом с телом лежал травматический пистолет «ПБ-4–1» («Оса»).

Telegram-каналы утверждают, что мужчина имел отношение к Федеральной службе охраны, в которой якобы служил снайпером.

РБК направил запрос в пресс-центр ФСО и обратился за комментарием в СК.

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Комментарии (2)

260662921
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reyals
В голову себе попасть смог. Снайперская подготовка удовлетворительная.
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