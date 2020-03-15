В квартире в центре Москвы нашли тело мужчины с огнестрельным ранением в голову. Погибшего связывают с ФСО

Тело молодого мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в квартире одного из домов на Малой Сухаревской площади в Москве 15 марта. Погибшего связывают с Федеральной службой охраны.

Как сообщил РБК источник в ГСУ Следственного комитета столицы, погибшему было 23 года. Тело обнаружил его знакомый. Дверь квартиры была заперта изнутри, рядом с телом лежал травматический пистолет «ПБ-4–1» («Оса»).

Telegram-каналы утверждают, что мужчина имел отношение к Федеральной службе охраны, в которой якобы служил снайпером.