На Луначарского водитель трамвая сбил пьяную девушку

В тяжелом состоянии в больницу увезли жительницу Петербурга. Она была сбита в Выборгском районе.



Как сообщает региональное управление ГИБДД, столкновение произошло возле дома 41 по проспекту Луначарского. 21-летняя девушка, предположительно пьяная, вышла на пути около полудня 15 марта. Водитель не успел остановиться и наехал на пешехода. Она получила множественная травмы.

По словам читателей «Фонтанки», у трамвая 55-го маршрута разбито лобовое стекло.

В «Горэлектротрансе» добавили, что пешеход шёл через пути вне зоны перехода. Ограждение путей есть только с одной стороны.