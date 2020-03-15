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15.03.2020 14:59
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На Луначарского водитель трамвая сбил пьяную девушку

В тяжелом состоянии в больницу увезли жительницу Петербурга. Она была сбита в Выборгском районе.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, столкновение произошло возле дома 41 по проспекту Луначарского. 21-летняя девушка, предположительно пьяная, вышла на пути около полудня 15 марта. Водитель не успел остановиться и наехал на пешехода. Она получила множественная травмы.

По словам читателей «Фонтанки», у трамвая 55-го маршрута разбито лобовое стекло.

В «Горэлектротрансе» добавили, что пешеход шёл через пути вне зоны перехода. Ограждение путей есть только с одной стороны.

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Комментарии (5)

260662881
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nuga
С утра уже пьяная или с ночи не просохла? Ну,и девушки нынче
Avs7153
Казалось бы, причём здесь трезвый Луначарский (та ещё фамилия)...
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