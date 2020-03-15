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15.03.2020 13:31
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Эстония закрывается для иностранцев из-за пандемии коронавируса

Эстония на время вводит запрет на въезд иностранцев и восстанавливает пограничный контроль из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил 15 марта премьер-министр республики Юри Ратас.

«Для предотвращения распространения коронавируса временно восстанавливается пограничный контроль», — цитирует Ратаса ТАСС. C 17 марта в страну могут въехать только граждане Эстонии или имеющие вид на жительство. Для всех прибывающих обязателен двухнедельный карантин.

В страну будет допущен только транспорт, осуществляющий международные грузовые перевозки (в том числе продуктов, медикаментов, топлива).

К вечеру субботы общее число зараженных в Эстонии достигло 115 человек. Правительство ввело чрезвычайное положение в связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Все публичные собрания будут запрещены, школы с 16 марта перейдут на удаленное и домашнее обучение.

Ранее о закрытии границ сообщила Норвегия, Латвия остановила международные пассажирские перевозки. Австрия также объявила о запрете для въезда иностранцев. Запрет впервые коснулся россиян.

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Комментарии (2)

OlegK
Ага, убрали.
OlegK
Модераторы, ау! Зачем нам реклама порнографии?
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