Эстония закрывается для иностранцев из-за пандемии коронавируса

Эстония на время вводит запрет на въезд иностранцев и восстанавливает пограничный контроль из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил 15 марта премьер-министр республики Юри Ратас.



«Для предотвращения распространения коронавируса временно восстанавливается пограничный контроль», — цитирует Ратаса ТАСС. C 17 марта в страну могут въехать только граждане Эстонии или имеющие вид на жительство. Для всех прибывающих обязателен двухнедельный карантин.



В страну будет допущен только транспорт, осуществляющий международные грузовые перевозки (в том числе продуктов, медикаментов, топлива).

