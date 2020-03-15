Четверо подростков напали на девятиклассницу возле дома в Невском районе. Ножом попали по лицу

Отец 15-летней школьницы заявил в полицию о нападении на его дочь после того, как она вернулась домой с порезами на лице. Ищут четверых юношей.



Как стало известно «Фонтанке» 15 марта, на школьницу неизвестные напали накануне около двух часов дня. Девочка шла по Караваевской улице, когда за сотню метров от дома к ней подошли четверо. Она описала молодых людей, сообщила, что на вид им около 16 лет. Все одеты по-спортивному, школьница запомнила цвет курток и кроссовок, логотипы на одежде. Один из юношей, по её словам, был вооружён. Нож с деревянной ручкой мелькнул у неё перед лицом, девочка пришла домой с резаными ранами на губе и животе.