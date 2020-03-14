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14.03.2020 22:41
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Каршеринги устроили на Лиговском за вечер два ДТП в пятистах метрах друг от друга

В пятистах метрах друг от друга на Лиговском проспекте в Петербурге за вечер 14 марта произошло две аварии с участием каршеринговых автомобилей. В одном из них водитель въехал в автобус.

Об авариях сообщают в соцсетях очевидцы. Водитель автомобиля, который арендовал его у сервиса «Делимобиль», столкнулся с пассажирским автобусом на перекрёстке Свечного переулка и Лиговского проспекта. На некоторое время движение автобусов и трамваев было ограничено, в настоящее время там свободно.

Через два часа каршеринговый автомобиль той же компании столкнулся с BMW возле дома 116-118 по Лиговскому проспекту, в пятистах метрах от места первой аварии. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

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Комментарии (1)

Suricata
Тут судьбу страны, на диванах решают!
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