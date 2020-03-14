Трамп сдал тест на коронавирус и заверил, что чувствует себя хорошо

Президент США Дональд Трамп сдал тест на коронавирус. Результаты станут известны через один-два дня, сообщает 14 марта агентство Reuters. Прессу он заверил, что температура у него в норме и он хорошо себя чувствует.

На вопрос, почему он по-прежнему пожимает руки собеседникам несмотря на рекомендации врачей, Трамп ответил, что это просто стало его привычкой.

Опасения за здоровье президента США появились после его встреч с конгрессменами, которые могли контактировать с инфицированным во время съезда консерваторов, а также после общения президента с членами бразильской делегации. У одного из ее участников позже нашли коронавирус.