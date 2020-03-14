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14.03.2020 19:30
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Конституционный суд не стал откладывать изучение поправок в главный закон страны. Работать начали сразу

Судьи собрались на Сенатской площади в Петербурге, чтобы прочитать текст новой Конституции и оценить его законность. Работать решили сразу, как только от президента России Владимира Путина поступил соответствующий запрос.

Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Конституционного суда 14 марта. «Процесс изучения предлагаемых поправок уже идёт в суде по мере их внесения в законопроект, — отметили там и объяснили, почему процесс закрытый: — Процедура составления заключения КС не предполагает публичности. В этом деле нет сторон — участниц правового спора, которым необходимо обеспечить гласность и состязательность в открытом судебном процессе».

На работу у судей максимум семь дней, срок прописан в законе, который 14 марта подписал Путин.

Поправки, среди прочего, предполагают обнуление президентских сроков Путина. Если КС одобрит новый текст, 22 апреля пройдет народное голосование.

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Комментарии (5)

Доверчивый_5e4ce296a0900
ПРИНЯТЬ НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬ.
13 "судей" неделю будут думать где точку поставить - на своей судьбе, или на судьбе России.
bessalamuchus
и это суд? независимый? собираются по свистку из АП... правильное название этого заведения - юридический отдел администрации пр-та по конституционному праву. P.S. а ранее поданные жалобы - в сторону отложат? что это вообще? это не на площади Декабристов, а на Малой Балканской размещать надо было, за гаражами под КАДом.
7215555
У наших детей нет будущего :((((((
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