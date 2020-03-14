Конституционный суд не стал откладывать изучение поправок в главный закон страны. Работать начали сразу

Судьи собрались на Сенатской площади в Петербурге, чтобы прочитать текст новой Конституции и оценить его законность. Работать решили сразу, как только от президента России Владимира Путина поступил соответствующий запрос.



Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Конституционного суда 14 марта. «Процесс изучения предлагаемых поправок уже идёт в суде по мере их внесения в законопроект, — отметили там и объяснили, почему процесс закрытый: — Процедура составления заключения КС не предполагает публичности. В этом деле нет сторон — участниц правового спора, которым необходимо обеспечить гласность и состязательность в открытом судебном процессе».