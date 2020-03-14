Победой петербургского футбольного клуба «Зенит» завершился матч 22 тура чемпионата РПЛ против «Урала» в субботу, 14 марта, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 7:1.
Голы за «Зенит» забили Сердар Азмун (8, 15 и 61 минуты), Артем Дзюба (12, 72), Малком (27), Себастьян Дриусси (69). Гости ответили голом Андрея Панюкова с пенальти на 65 минуте.
Напомним, что в первом тайме фанаты «Зенита» устроили небольшой перформанс в честь пандемии коронавируса. В частности болельщики скандировали «Мы все умрем».
На счету «Зенита» теперь 50 очков, и он продолжает лидировать в чемпионате РПЛ. Следующий матч петербуржцы проведут в Москве 22 марта против ЦСКА.