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14.03.2020 18:31
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«Зенит» забил семь голов «Уралу» под крики «Мы все умрем»

Победой петербургского футбольного клуба «Зенит» завершился матч 22 тура чемпионата РПЛ против «Урала» в субботу, 14 марта, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 7:1.

Фото: Сергей Михайличенко

Голы за «Зенит» забили Сердар Азмун (8, 15 и 61 минуты), Артем Дзюба (12, 72), Малком (27), Себастьян Дриусси (69). Гости ответили голом Андрея Панюкова с пенальти на 65 минуте.

Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко

Напомним, что в первом тайме фанаты «Зенита» устроили небольшой перформанс в честь пандемии коронавируса. В частности болельщики скандировали «Мы все умрем».

Фото: Сергей Михайличенко

На счету «Зенита» теперь 50 очков, и он продолжает лидировать в чемпионате РПЛ. Следующий матч петербуржцы проведут в Москве 22 марта против ЦСКА.

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Комментарии (1)

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