Беглов обратился к петербуржцам из-за ситуации с коронавирусом. «Мы не оставляем своих в беде»

«Мы не афишировали эту работу. Но подготовка была основательной. Договорились о координации городских и федеральных структур, гражданских организаций и силовиков, включая МЧС», — написал Беглов на своей странице в соцсети « ВКонтакте ». Накануне власти ввели в городе режим повышенной готовности . До 30 апреля установлен запрет на проведение в Петербурге массовых мероприятий численностью более 1 000 человек. «У нас так принято. Мы не бросаем мусор мимо урны, даже когда никто не видит. Мы не оставляем своих в беде. В трудные минуты мы как раз и проявляем наш знаменитый ленинградский и петербургский патриотизм. И начинаем заботиться о городе — с удвоенной силой», — написал Беглов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 14 марта обратился к горожанам из-за ситуации с коронавирусом. Градоначальник заявил, что город серьезно готовился к принятию масштабных мер против болезни.

Петербургский комитет по образованию в понедельник, 16 марта, примет решение, отправлять ли школьников на дистанционное обучение. Но родители могут оставить детей дома, если сочтут необходимым.



По состоянию на 13 марта в больнице Боткина находились 6 зараженных коронавирусом пациентов. Трое петербуржцев, в том числе десятилетний ребенок, прилетели из Франции, Австрии и Германии. Еще одну зараженную привезли в больницу из областного Кудрово, но она уверяет, что не больна.

