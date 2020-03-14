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14.03.2020 17:42
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Беглов обратился к петербуржцам из-за ситуации с коронавирусом. «Мы не оставляем своих в беде»

Губернатор Петербурга Александр Беглов 14 марта обратился к горожанам из-за ситуации с коронавирусом. Градоначальник заявил, что город серьезно готовился к принятию масштабных мер против болезни.

«Мы не афишировали эту работу. Но подготовка была основательной. Договорились о координации городских и федеральных структур, гражданских организаций и силовиков, включая МЧС», — написал Беглов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Накануне власти ввели в городе режим повышенной готовности. До 30 апреля установлен запрет на проведение в Петербурге массовых мероприятий численностью более 1 000 человек.

«У нас так принято. Мы не бросаем мусор мимо урны, даже когда никто не видит. Мы не оставляем своих в беде. В трудные минуты мы как раз и проявляем наш знаменитый ленинградский и петербургский патриотизм. И начинаем заботиться о городе — с удвоенной силой», — написал Беглов.

Петербургский комитет по образованию в понедельник, 16 марта, примет решение, отправлять ли школьников на дистанционное обучение. Но родители могут оставить детей дома, если сочтут необходимым.

По состоянию на 13 марта в больнице Боткина находились 6 зараженных коронавирусом пациентов. Трое петербуржцев, в том числе десятилетний ребенок, прилетели из Франции, Австрии и Германии. Еще одну зараженную привезли в больницу из областного Кудрово, но она уверяет, что не больна.

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Комментарии (9)

260651501
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Ruticon
если этот начал успокаивать, то можно смело утверждать, что тут уже катастрофа не за горами. Я вообще сомневаюсь, что нам говорят правду о количестве зараженных в РФ. Мы так-то с Китаем границы имеем, а на дальнем востоке якобы все здоровы, сообщений о заболевших нет. Подозрительно, не?
260657101
Судить надо по делам. Делать нужно было раньше, каждый день просрочки как показывает уже опыт Китая, это провал, нужно было сразу вводить жесткий карантин, разворачивать массовое тестирование всех прибывших из-за границы, разворачивать госпитали. Что вы из этого сделали к настоящему моменту? Ничего.
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