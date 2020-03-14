«Мы все больны футболом и за Зенит умрем». Фанаты на «Газпром Арене» ответили коронавирусу
Фанатский вираж «Зенита» на матче с «Уралом» 14 марта устроил небольшой перформанс в качестве ответа на эпидемию коронавируса. В первом тайме болельщики вывесили баннер с надписью «Мы все больны футболом и за Зенит умрем». Также они несколько раз скандировали «Мы все умрем».
Добавим, что перед входом на стадион у болельщиков измеряли температуру.
Напомним, что с понедельника, 16 марта, в Петербурге вступит в силу указ губернатора, согласно которому вводится ограничение на посещение массовых мероприятий до 1000 человек.