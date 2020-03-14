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14.03.2020 17:05
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«Мы все больны футболом и за Зенит умрем». Фанаты на «Газпром Арене» ответили коронавирусу

Фанатский вираж «Зенита» на матче с «Уралом» 14 марта устроил небольшой перформанс в качестве ответа на эпидемию коронавируса. В первом тайме болельщики вывесили баннер с надписью «Мы все больны футболом и за Зенит умрем». Также они несколько раз скандировали «Мы все умрем».

Фото: Фёдор Погорелов

Добавим, что перед входом на стадион у болельщиков измеряли температуру.

Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко

Напомним, что с понедельника, 16 марта, в Петербурге вступит в силу указ губернатора, согласно которому вводится ограничение на посещение массовых мероприятий до 1000 человек.

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Комментарии (2)

Athair
"перед входом на стадион у болельщиков изменяли температуру." - кого подогрели, кого охладили ;)

А еще - промокоды мегафоновские не присылаются после игры, если закончились 250 выделенных, то так и стоит писать, а не закидывать промоновость день за днем.
Coulthard
За "Зенит" усиреси, вот точно!
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