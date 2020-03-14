Последние дни. Петербуржцы перед запретом на массовые мероприятия торопятся повеселиться
Чуть больше суток остается до официального запрета на проведение массовых мероприятий в Петербурге. Ограничения будут действовать с 16 марта, а пока петербуржцы стараются успеть на последние концерты. Пока что этот запрет запланирован до 30 апреля.
Читатели «Фонтанки» 14 марта сообщают об ажиотаже перед концертом интернет-звезды Кати Адушкиной в клубе ZAL (Варшавский вокзал). Его вместимость — 1200 человек. Присутствующие там петербуржцы считают, что судя по очереди перед входом, будет аншлаг. Подавляющее большинство посетителей этого концерта — дети среднего и младшего школьного возраста. Этот основная аудитория Кати Адушкиной.
С понедельника такие концерты окажутся под угрозой отмены: городские власти запрещают собирать больше тысячи человек одновременно. Более того, чиновники подумывают, не перевести ли школьников Петербурга на дистанционное обучение. А основная часть запланированных на весенние каникулы детских мероприятий оказывается в зоне риска отмены. Как развлекать отдыхающих от школы детей, родителям придется придумывать самим.
Взрослые развлечения также станут немногочисленными и малолюдными. «Фонтанка» ведет живой список отменяемых из-за решения властей мероприятий.