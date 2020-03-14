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14.03.2020 15:42
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«Зенит» назвал состав на матч с «Уралом»

Тренерский штаб петербургского футбольного клуба «Зенит» назвал стартовый состав на матч 22-го тура чемпионата РПЛ против «Урала» из Екатеринбурга.

«Зенит» появится на поле в следующем составе: Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

Запасные игроки: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Йордан Осорио, Данила Прохин, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Леон Мусаев, Эмилиано Ригони, Далер Кузяев, Алексей Сутормин, Даниил Шамкин.

Матч начнется в 16:30.

«Зенит» после 21 тура лидирует с 47 очками. «Урал» идет на десятой строчке с 25 очками.

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