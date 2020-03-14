Россия закрыла границы с Польшей и Норвегией из-за коронавируса

Россия временно закрывает границы и перестанет пропускать иностранцев на пограничных пунктах с Польшей и Норвегией. Об этом говорится в поручении председателя правительства Михаила Мишустина ФСБ, МВД и МИДу, опубликованном на сайте правительства 15 марта.
Исключение действует для граждан Белоруссии, членов официальных делегаций, а также для тех, кто имеет вид на жительство в России.
Накануне, 13 марта, оперативный штаб сообщил об ограничении авиасообщения со всеми странами Евросоюза. Согласно решению, с 16 марта оно ограничится регулярными рейсами в столицы европейских стран
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявили более 51 тысячи случаев коронавируса. В Китае подтверждено около 80 тысяч случаев.