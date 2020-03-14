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14.03.2020 12:48
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Власти рекомендовали отправить российских школьников на дистанционное обучение. Пока только «в случае необходимости»

Минпросвет разослал региональным властям рекомендацию временно переводить школьников на дистанционное обучение, передает 14 марта ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.

Речь идет о мерах по "по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защиты здоровья детей". Такая рекомендация основана на протоколе заседания оперативного штаба по предупреждению завода и распространению коронавирусной инфекции.

Одновременно министерство рекомендовало усилить меры санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, техникумах и в дворцах творчества.

Каким образом будет реализована такая рекомендация, в сообщении не сообщается. Также не очень понятно, сколько школ, а главное, сколько российских семей имеют технические возможности для организации дистанционного образования.

В субботу 14 марта власти Москвы ввели в столичных школах свободное посещения из-за коронавируса

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Комментарии (1)

ФИНЭК
А ЕГЭ и ОГЭ тоже дистанционно сдавать будут?
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