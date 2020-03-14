Власти рекомендовали отправить российских школьников на дистанционное обучение. Пока только «в случае необходимости»

Минпросвет разослал региональным властям рекомендацию временно переводить школьников на дистанционное обучение, передает 14 марта ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.



Речь идет о мерах по "по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защиты здоровья детей". Такая рекомендация основана на протоколе заседания оперативного штаба по предупреждению завода и распространению коронавирусной инфекции.

Одновременно министерство рекомендовало усилить меры санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, техникумах и в дворцах творчества.