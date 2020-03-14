Модульный экзоскелет, с помощью которого можно бесконечно держать в вытянутой руке груз и облегчить долгие операции для хирургов, разработали участники образовательной программы «Вектор» Ростеха.

Об этом 13 марта сообщается на сайте госкорпорации. Создали экзоскелет братья Максим и Иван Скоковы. В основе конструкции — «мягкие» элементы, поверх которых крепятся уже более жесткие, для повышенных нагрузок. Особенность модели в том, что использовать их можно по отдельности, в том числе только верхнюю или нижнюю его части.

«Можно использовать только модули нижних конечностей, которые будут разгружать ноги, позволяя сидеть без стула или приседать, не испытывая дискомфорта. Верхняя часть комплекса дает возможность переносить тяжелые грузы или, к примеру, бесконечно долго держать на вытянутой руке вес до 10 кг», - рассказывают в Ростехе.



Мягкая же основа разработана специально для врачей. С ее помощью можно проводить многочасовые операции так, чтобы не затекали спина, шея и руки.

