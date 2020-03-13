Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса. Об этом он заявил 13 марта на пресс-конференции в Белом доме.
LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/D975UkADhj— The White House (@WhiteHouse) March 13, 2020
Трамп уточнил, что он направит на борьбу с инфекцией до 50 млрд долларов из федерального бюджета. Отметим, ранее Reuters писал, что режим ЧС может быть нужен президенту США для выделения средств из бюджета без одобрения конгресса. Чрезвычайные центры будут открыты в каждом штате, больницам поручено разработать и применить планы по действию в случае ЧС.
Отметим, всего в США к 13 марта зафиксировали 1629 случаев заражения коронавирусом, 41 человек погиб от заболевания.
Напомним, ВОЗ официально объявила о пандемии коронавируса 11 марта. По последним данным, от заболевания погибли 5088 человек.
Россия 13 марта ограничила авиасообщение с Европой, самолеты из Петербурга в ЕС не летают с понедельника, 16 числа.
По состоянию на 13 марта в петербургской больнице Боткина находятся 6 зараженных коронавирусом пациентов, о четверых стало известно сегодня.