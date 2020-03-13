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13.03.2020 22:37
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Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса. Об этом он заявил 13 марта на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп уточнил, что он направит на борьбу с инфекцией до 50 млрд долларов из федерального бюджета. Отметим, ранее Reuters писал, что режим ЧС может быть нужен президенту США для выделения средств из бюджета без одобрения конгресса. Чрезвычайные центры будут открыты в каждом штате, больницам поручено разработать и применить планы по действию в случае ЧС.

Отметим, всего в США к 13 марта зафиксировали 1629 случаев заражения коронавирусом, 41 человек погиб от заболевания.

Напомним, ВОЗ официально объявила о пандемии коронавируса 11 марта. По последним данным, от заболевания погибли 5088 человек.

Россия 13 марта ограничила авиасообщение с Европой, самолеты из Петербурга в ЕС не летают с понедельника, 16 числа.

По состоянию на 13 марта в петербургской больнице Боткина находятся 6 зараженных коронавирусом пациентов, о четверых стало известно сегодня.

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Комментарии (4)

hal9000
Я один знаю что это такое..вот я один знаю и больше никто не знает..Это казни египетские,потомучто надо евреев отпустить..пусть они идут куда хотят..а с другой стороны куда им идти то..идти то некуда..
Igogo
Все страны сошли с ума. Не вериться, что это так опасно. Наверно вместо войны, придумали этот коронавирус. Что бы меньше было требований к жизни. А сами (политики) просто используют как повод для рекламы « кто эффективнее победит коронавирус» и будет Д’артаньяном спасающим свою
Страну. Посмотрите на их рожи и все ясно, не надо быть физиономистом.
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