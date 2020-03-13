«Ситуация намного лучше, чем за границей». Украина полностью закрывает авиасообщение с другими странами

Украина из-за распространения коронавируса полностью отменяет авиасообщение с другими странами с 17 марта. Об этом 13 марта заявил спикер Верховной Рады страны Дмитрий Разумков, пишут «Украинские новины».



Он уточнил, что сухопутное и морское сообщения будут продолжать работать, чтобы украинцы смогли вернуться на родину.



«Давайте будем откровенными, в Украине сейчас ситуация намного лучше чем заграницей. Но мы должны сделать все, чтобы по максимуму обезопасть и Украину и украинцев от глобальной угрозы с которой столкнулся мир», - подчеркнул Разумков.

