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13.03.2020 22:11
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«Ситуация намного лучше, чем за границей». Украина полностью закрывает авиасообщение с другими странами

Украина из-за распространения коронавируса полностью отменяет авиасообщение с другими странами с 17 марта. Об этом 13 марта заявил спикер Верховной Рады страны Дмитрий Разумков, пишут «Украинские новины».

Он уточнил, что сухопутное и морское сообщения будут продолжать работать, чтобы украинцы смогли вернуться на родину.

«Давайте будем откровенными, в Украине сейчас ситуация намного лучше чем заграницей. Но мы должны сделать все, чтобы по максимуму обезопасть и Украину и украинцев от глобальной угрозы с которой столкнулся мир», - подчеркнул Разумков.

Напомним, ранее Россия ограничила авиасообщение с Евросоюзом — с 16 марта в европейские страны будут отправляться только рейсы из Москвы и только в столицы.

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