РЖД отменяет ограничения на возврат билетов из-за коронавируса

Всем, кто приобрел невозвратные билеты на поезда, но передумал ехать, РЖД все же вернет деньги. Лояльности поспособствовал коронавирус.



Как сообщает 13 марта Федеральная пассажирская компания, возврат начнут оформлять с завтрашнего дня и вплоть до 10 апреля. «Решение принято в связи с отменой ряда массовых мероприятий в различных регионах страны в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции», - отметили в ФПК и добавили, что обращаться за деньгами надо в кассы на вокзалах.



Подумали там и о тех, кто оказался на карантине после отпуска. Они смогут вернуть билеты и после 10 апреля, но только при наличии медицинской справки. «Комиссия за возврат проездного документа в этом случае составит 210 рублей 60 копеек», - добавили в компании.

