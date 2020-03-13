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13.03.2020 21:02
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«Туризм в полном тупике». Российский союз туриндустрии предупредил о волне банкротств туроператоров

Ограничение авиасообщения между Россией и всех стран ЕС повлечёт за собой кризис туристического рынка и волну банкротств. Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина в комментарии ТАСС.

«Аннуляции туров идут по всем направлениям. Идут отказы по морским круизам сотнями в день. Туризм в полном тупике. При этом по закону туроператоры обязаны вернуть деньги туристам за вычетом фактически понесенных расходов, но при этом самим туроператорам ни гостиницы, ни авиакомпании деньги не возвращают. Это будет просто массовый падеж», - сказал Тюрина.

По словам представителя РСТ, коронавирус нанесёт туристическому рынку гораздо более сокрушительный удар, чем кризис 2014 года.

Напомним, Россия ограничила авиасообщение с со странами ЕС, Швейцарией и Норвегией, оставив только регулярные и чартерные рейсы из Москвы в столицы этих государств и в Женеву.

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Комментарии (7)

51749208
Очень глупые комментарии про туроператоров, особенно в котексте этой статьи. По закону туроператор, в случае запрета ростуризмом продажи тура в ту или иную страну, обязан ВСЕ вернуть (статья 14 Закона о туризме). Авиакомпании и отели никому ничем не обязаны, в случае, например вирусов и во многих других ситуациях. Летайте и дальше сами, рано или поздно прилипните на все сэкономленное и может больше.
Мужской Взгляд
Вы не поверите, но авиа и жд кассы до сих пор показывают неплохую прибыль, хотя мне точно известно, что многие кассиры обманывают своих работодателей и львиную долю билетов продают мимо кассы. Это связано с тем, что большое количество людей ещё не в полной мере освоило Интернет.
MyAdmiral
15 лет не пользуюсь услугами туроператоров. Ни одного "косяка" при личном бронировании авиабилетов и отелей не было за все годы. Разница в цене иногда доходила до 2 раз по сравнению с турагентством. Ну а например в Прагу ездить через турфирму - вообще глупость чистой воды.
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