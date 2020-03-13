«Туризм в полном тупике». Российский союз туриндустрии предупредил о волне банкротств туроператоров

Ограничение авиасообщения между Россией и всех стран ЕС повлечёт за собой кризис туристического рынка и волну банкротств. Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина в комментарии ТАСС.

«Аннуляции туров идут по всем направлениям. Идут отказы по морским круизам сотнями в день. Туризм в полном тупике. При этом по закону туроператоры обязаны вернуть деньги туристам за вычетом фактически понесенных расходов, но при этом самим туроператорам ни гостиницы, ни авиакомпании деньги не возвращают. Это будет просто массовый падеж», - сказал Тюрина.