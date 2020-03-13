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13.03.2020 20:51
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Задержанную за протест против поправок в Конституцию у петербургского парламента активистку оштрафовали. Протестующих объединили в смысловой митинг

Суд в Петербурге признал нарушением одиночный пикет возле Мариинского дворца и оштрафовал активистку Марину Кен на 10 тысяч рублей. Ее плакат по смыслу не отличался от тех, что были у других протестующих.

О решении 13 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Марина Кен пришла на Исаакиевскую площадь в восемь утра накануне, держала в руках несколько плакатов с требованиями, которые сводятся к отмене поправок в Конституцию. Рядом с ней, на расстоянии более 50 метров, стоял активист Негодин, который также требовал поправки не принимать. Одиночные пикеты, решили в Октябрьском районном суде, «с достаточной очевидностью были объединены единством цели», а участники «использовали ассоциативно узнаваемые средства наглядной агитации».

В итоге Кен привлекли за проведение публичного мероприятия без уведомления об этом властей и оштрафовали на 10 тысяч рублей. В настоящее время в суде находятся материалы еще на троих активистов.

Пикеты у здания, где работает Законодательное собрание Петербурга были приурочены к процессу одобрения поправок в Конституцию. Задержаны были семеро активистов, некоторых отпустили в тот же день. Парламент большинством проголосовал «за», а выступления оппозиционных депутатов не попали в трансляцию.

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Комментарии (5)

AEG
Дурдом крепчает.
Предположим, завтра кто-нибудь проведет несколько одиночных пикетов. У каждого будет в руках плакат с надписью "2х2=4".
Их тоже оштрафуют за эти плакаты? Они же не будут по смыслу отличиться.
РомариоМен
Одиночные пикеты можно проводить в Вашингтоне у белого дома и никто не задержит и не оштрафует. Но у нас конституция круче.....
krasnonosov
В городах прекрасной России будущего их именами назовут улицы и скверы!
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