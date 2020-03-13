Задержанную за протест против поправок в Конституцию у петербургского парламента активистку оштрафовали. Протестующих объединили в смысловой митинг

Суд в Петербурге признал нарушением одиночный пикет возле Мариинского дворца и оштрафовал активистку Марину Кен на 10 тысяч рублей. Ее плакат по смыслу не отличался от тех, что были у других протестующих.



О решении 13 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Марина Кен пришла на Исаакиевскую площадь в восемь утра накануне, держала в руках несколько плакатов с требованиями, которые сводятся к отмене поправок в Конституцию. Рядом с ней, на расстоянии более 50 метров, стоял активист Негодин, который также требовал поправки не принимать. Одиночные пикеты, решили в Октябрьском районном суде, «с достаточной очевидностью были объединены единством цели», а участники «использовали ассоциативно узнаваемые средства наглядной агитации».