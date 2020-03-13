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13.03.2020 20:35
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Капитализация рынка акций РФ в пятницу снизилась на 7,06%

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен по итогам торгов на Московской бирже в пятницу, 13 марта, составила 37,046 трлн рублей (500,439 млрд долларов по официальному курсу ЦБ РФ). Об этом сообщает «Интерфакс».

По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 2816,249 млрд рублей, или на 7,06%

Лидерами рыночной стоимости являются «Сбербанк» (4,062 трлн рублей), «Газпром» (3,906 трлн рублей), «ЛУКОЙЛ» (3,196 трлн рублей).

На 30 декабря 2019 года капитализация составляла 48,667 трлн рублей, то есть с начала года показатель снизился на 23,88%.

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Комментарии (2)

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