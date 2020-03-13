Выборы мэра Лондона перенесены на год из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отложил выборы мэра, которые должны были состояться в мае 2020-го, на год, передаёт 13 марта The Independent.

Правительство Великобритании перенесло дату голосования под давлением Избирательной комиссии, которая предупредила о реальных рисках для электроата и участников избирательной компании и предложила перенести дату на полгода.

«Мы представим закон о переносе выборов в местные органы власти, выборов мэров, полицейских и уголовных комиссаров на май следующего года», - говорится в заявлении правительства.