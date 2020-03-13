Атлант расправил плечи ненадолго. Российский рынок акций сдулся после утреннего рывка
Пятничные торги на Московской бирже начались бойко, и к обеду показывали внушительные 8,8% роста. Однако справиться с «весом» не удалось. Закрывалась биржа на весьма скромных +2,6% роста.
Пятница стала днем надежд для российских инвесторов. Перед открытием нашей биржи пришли отличные новости с нефтяного рынка: котировки Brent пошли вверх. Всего за пару утренних часов нефть подорожала с 32 до 34 долларов за баррель. По ходу торгов она продолжала расти в цене. К 15:00 мск уже было 35,66.
Котировки «Газпрома» к тому времени показывали +6,7%, «Лукойла» — +5,1%, «Татнефти» — +5,5%. Но, как нетрудно догадаться, потом нефть стала падать. Причем сильно. К 18:30 по Москве уже опять были унылые 33 доллара за баррель.
В итоге наши нефтяники закрывали торговый день в минусе: «Лукойл» — на 2,61%, «Роснефть» — на 4,05%, «Татнефть» — на 2,36%, а «Сургутнефтегаз» — и вовсе на 6,46%.
Остальные чувствовали себя все же получше. Сбербанк вырос по итогам дня сразу на 12,9%, «Мечел» — на 9%. Даже «Газпром» решил оставаться в плюсе, несмотря на весь негатив, — 1,45%.
Разумеется, львиную доля позитива нашему рынка принес рубль (который, кажется, теперь просто повторяет график движения цен на нефть). По ходу торгов он умудрялся отыграть у доллара сразу 3,5%. То есть он стоил не 74,85 рубля, как на закрытии в четверг, а «всего» 72,25. Потом-то нефть, конечно, пошла вниз, и пришлось сдавать завоеванные плацдармы. В итоге к 19:00 за доллар давали 73,6, а за евро — 81,4.