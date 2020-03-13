Атлант расправил плечи ненадолго. Российский рынок акций сдулся после утреннего рывка

Пятничные торги на Московской бирже начались бойко, и к обеду показывали внушительные 8,8% роста. Однако справиться с «весом» не удалось. Закрывалась биржа на весьма скромных +2,6% роста.

Пятница стала днем надежд для российских инвесторов. Перед открытием нашей биржи пришли отличные новости с нефтяного рынка: котировки Brent пошли вверх. Всего за пару утренних часов нефть подорожала с 32 до 34 долларов за баррель. По ходу торгов она продолжала расти в цене. К 15:00 мск уже было 35,66.

Котировки «Газпрома» к тому времени показывали +6,7%, «Лукойла» — +5,1%, «Татнефти» — +5,5%. Но, как нетрудно догадаться, потом нефть стала падать. Причем сильно. К 18:30 по Москве уже опять были унылые 33 доллара за баррель.