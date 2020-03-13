На шопинг в химзащите. Жители Финляндии и Эстонии из-за угрозы коронавируса скупают продукты и туалетную бумагу
После объявления правительством Финляндии мер по ужесточению борьбы с коронавирусом на фоне стремительно растущего числа заболевших местные жители ринулись запасаться провизией и товарами первой необходимости.
Как рассказали 13 марта «Фонтанке» жители города Турку, особенно многолюдно было накануне в поздние часы в круглосуточном гипермаркете. Особенно активно покупатели разбирали туалетную бумагу, мясные продукты (от консервов до мясного фарша) и хлеб.
Пользователи делятся фото опустевших полок в Хельсинки и его городе-спутнике Эспоо.
Особо защищённые люди замечены в Лахти:
Однако ретейлеры уверяют, что товаров достаточно и приобретать про запас продукты оптом нет необходимости, пишет 13 марта Helsingin Sanomat.
В Эстонии наблюдается та же тенденция. Люди после новостей об отмене всех публичных мероприятий и о закрытии портов для круизных судов ринулись на шопинг.
«Причин для паники определенно нет. Если люди хотят приобрести какие-то продукты или туалетную бумагу, то надо понимать, что нет повода для паники. Запасы продуктов питания у нас достаточные, об этом есть договоренности. Люди не должны стоять по ночам в длинных очередях», — успокоил 13 марта эстонцев в эфире ERR премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
К вечеру пятницы в Эстонии зарегистрировано 70 заболевших, среди них сотрудница аэропорта Таллина и супермаркета эстонской столицы, передаёт Defi.
Напомним, в стране из-за вспышки коронавируса введено чрезвычайное положение. С 16 марта прекращают работу школы, кружки по интересам, спортивные секции. В местах пересечения границы (наземные пункты, аэропорты и порты) устанавливается санитарный контроль и вводится требование заполнения анкет подобно наземным пограничным пунктам. Граждане Эстонии и иностранные граждане, прибывающие из следующих регионов: Китай, Италия, Иран, Южная Корея, некоторые департаменты Франции, земли Германии, австрийская земля Тироль, Япония, Сингапур и Испания (Мадрид, Каталония и Страна Басков), должны 2 недели находиться в карантине. До 1 мая закрываются музеи и кино.