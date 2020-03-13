На шопинг в химзащите. Жители Финляндии и Эстонии из-за угрозы коронавируса скупают продукты и туалетную бумагу

Как рассказали 13 марта «Фонтанке» жители города Турку, особенно многолюдно было накануне в поздние часы в круглосуточном гипермаркете. Особенно активно покупатели разбирали туалетную бумагу, мясные продукты (от консервов до мясного фарша) и хлеб.

После объявления правительством Финляндии мер по ужесточению борьбы с коронавирусом на фоне стремительно растущего числа заболевших местные жители ринулись запасаться провизией и товарами первой необходимости.

Однако ретейлеры уверяют, что товаров достаточно и приобретать про запас продукты оптом нет необходимости, пишет 13 марта Helsingin Sanomat.



В Эстонии наблюдается та же тенденция. Люди после новостей об отмене всех публичных мероприятий и о закрытии портов для круизных судов ринулись на шопинг.

«Причин для паники определенно нет. Если люди хотят приобрести какие-то продукты или туалетную бумагу, то надо понимать, что нет повода для паники. Запасы продуктов питания у нас достаточные, об этом есть договоренности. Люди не должны стоять по ночам в длинных очередях», — успокоил 13 марта эстонцев в эфире ERR премьер-министр Эстонии Юри Ратас.