Смольный отказал в согласовании акций 21 и 22 марта против обнуления президентских сроков Путина

Организаторы протестных акций 21 и 22 марта в Санкт-Петербурге против поправок в Конституцию России, которые, в том числе, предполагают возможность обнуления президентских сроков для действующего главы государства, получили отказ Смольного в пятницу, 13 марта. Об этом «Фонтанке» сообщил один из заявителей, муниципальный депутат МО «Малая Охта» Василий Кунин.

«Позвонил сотрудник комитета по законности. Зачитал по бумажке и не дал ничего уточнить. Заберём документы теперь только в понедельник. По акции в гайд-парке в субботу, 21 марта, на площади перед Финляндским вокзалом, где мы заявляли до 200 человек, было сказано, что отказ вызван некими нарушениями в уведомлении. По митингу на 1000 человек 22 марта, который мы заявили на площади Ленина, было сказано, что нарушения в заявке не соответствуют 54-му ФЗ. Какие именно нарушения, уточнить не удалось. При этом нам предложили альтернативу — Удельный парк», — рассказал Василий Кунин.

Заявитель акций против обнуления сроков президентства Путина уточнил, что в Смольном отказ на митинг 22 марта, в том числе, был объяснён проведением в том же месте «другого массового мероприятия». Подробностей о том, кому власти успели раньше отдать площадь Ленина в то воскресенье, пока нет. При этом ранее в пятницу Смольный из-за коронавируса ввёл запрет на любые массовые мероприятия и акции в Петербурге, численность участников которых будет превышать 1000 человек. Дальнейшие действия и ответ Смольному на предложение альтернативного места сбора заявители протестных акций обсудят уже сегодня вечером. В Москве аналогичные заявки на акции против обнуления президентских сроков Владимира Путина также не были согласованы, в том числе из-за ограничений, вызванных коронавирусом. Поправку про обнуление президентских сроков для Владимира Путин во вторник, 10 марта, предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова. Владимир Путин её поддержал, лично приехав на заседание депутатов. На следующий день президентский законопроект был одобрен и Думой, и Советом Федерации.