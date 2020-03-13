Метель перекрыла «Колу» в Мурманской области. На заснеженном шоссе в Мурманске столкнулись больше 10 машин
Сильный ветер бушует и в Мурманской области, но не в одиночку, а со снегом. Из-за метели в регионе даже перекрывают дороги, в том числе закрыты несколько участков трассы «Кола». А в столице области утром 13 марта на одной из дорог столкнулись почти полтора десятка автомобилей.
Массовая авария произошла на Ленинградском шоссе в Мурманске. Как сообщает ГУ МЧС по Мурманской области, в 11:40 13 марта на Восточной объездной дороге Первомайского округа Мурманска столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Suzuki Grand Vitara. После этого пошла «цепная реакция».
Ссылаясь на уточнение ГИБДД, ведомство сообщает, что на расстоянии 500–600 метров на шоссе произошло более пяти аварий, участниками которых в общей сложности стали 17 машин. Пострадали два человека. Медики оказали им помощь на месте, и от госпитализации пострадавшие отказались.
В УМВД Мурманской области изданию Nord-News рассказали, что повреждения получили только 13 автомобилей.
О непогоде в Мурманской области 13 марта предупреждают и синоптики, и дорожники, и полиция. Так, в районе Кировска с середины дня обещают сильный ветер с порывами до 20–25 м/с и метель, пишет МЧС. МВД предупреждает, что из-за ухудшения погодных условий в регионе перекрыты несколько дорог: «Кола — Серебрянский ГЭС» с 32-го километра до поселка Туманный, подъезд к селу Териберка, первые 7 километров дороги «Снежногорск — Гаджиево», 38 километров дороги «Мишуково — Снежногорск», 17 километров подъезда к Заозерску, первые 23 километра дороги «Заполярный — Сальмиярви», а также часть трассы «Кола».
Как уточняет пресс-служба ФКУ Упрдор «Кола», с 10 утра 13 марта закрыто движение всех видов транспорта на участке федеральной трассы с 1408-го по 1510-й километр, а с 15:30 — на участке с 1245-го по 1272-й километр. Причина — сильный порывистый ветер, низовая метель и нулевая видимость. Водителей просят переждать непогоду на специальных автостоянках.