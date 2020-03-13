Метель перекрыла «Колу» в Мурманской области. На заснеженном шоссе в Мурманске столкнулись больше 10 машин

Сильный ветер бушует и в Мурманской области, но не в одиночку, а со снегом. Из-за метели в регионе даже перекрывают дороги, в том числе закрыты несколько участков трассы «Кола». А в столице области утром 13 марта на одной из дорог столкнулись почти полтора десятка автомобилей.

Массовая авария произошла на Ленинградском шоссе в Мурманске. Как сообщает ГУ МЧС по Мурманской области, в 11:40 13 марта на Восточной объездной дороге Первомайского округа Мурманска столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Suzuki Grand Vitara. После этого пошла «цепная реакция».

Ссылаясь на уточнение ГИБДД, ведомство сообщает, что на расстоянии 500–600 метров на шоссе произошло более пяти аварий, участниками которых в общей сложности стали 17 машин. Пострадали два человека. Медики оказали им помощь на месте, и от госпитализации пострадавшие отказались. В УМВД Мурманской области изданию Nord-News рассказали, что повреждения получили только 13 автомобилей.