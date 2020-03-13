На Украине первая смерть от коронавируса, страна закрывает границы

На Украине зафиксирована первая смерть человека, инфицированного коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в пятницу, 13 марта.



71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Сovid-19, сегодня умерла. Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала.

Сегодня же министерство иностранных дел Украины заявило, что предупредит все учреждения и все страны о том, что граница Украины для иностранных граждан закрывается на две недели. Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

