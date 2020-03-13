На Украине первая смерть от коронавируса, страна закрывает границы
На Украине зафиксирована первая смерть человека, инфицированного коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в пятницу, 13 марта.
71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Сovid-19, сегодня умерла. Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала.
Сегодня же министерство иностранных дел Украины заявило, что предупредит все учреждения и все страны о том, что граница Украины для иностранных граждан закрывается на две недели. Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он отметил, что через две недели на заседании СНБО будет принято новое решение относительно перекрытия границ, с учетом эпидситуации, которая будет складываться в стране.
Данилов также от лица властей страны обратился к гражданам Украины с просьбой ограничить заграничные поездки. Украинцы, которые на данный момент находятся за границей, будут иметь возможность вернуться домой, но после возвращения будут проходить процедуру карантина, добавил он.
По словам секретаря СНБО, все пункты пропуска через неделю будут обеспечены экспресс-тестами для выявления заражения коронавирусом.