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13.03.2020 15:32
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Череп с рогами неизвестного животного из Намибии не пустили в Петербург

Сотрудники Россельхознадзора задержали в аэропорту Пулково охотничий трофей из страны на юго-западе Африки.

Фото: Управление Россельхознадзора
Фото: Управление Россельхознадзора
Фото: Управление Россельхознадзора

«В ветеринарных сертификатах отсутствуют сведения о ветеринарном ведомстве страны-экспортёра и об учреждении, выдавшем документы. Также оказалась не заполненной графа с информацией о происхождении трофеев, что сделало невозможным определение их происхождения», — так 13 марта причину отказа в ввозе в Россию объяснили в ведомстве.

В отношении получателя возбудили административное дело. Охотничьи трофеи будут храниться в грузовом терминале аэропорта до предоставления необходимых документов.

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Комментарии (1)

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