Сотрудники Россельхознадзора задержали в аэропорту Пулково охотничий трофей из страны на юго-западе Африки.

«В ветеринарных сертификатах отсутствуют сведения о ветеринарном ведомстве страны-экспортёра и об учреждении, выдавшем документы. Также оказалась не заполненной графа с информацией о происхождении трофеев, что сделало невозможным определение их происхождения», — так 13 марта причину отказа в ввозе в Россию объяснили в ведомстве.



В отношении получателя возбудили административное дело. Охотничьи трофеи будут храниться в грузовом терминале аэропорта до предоставления необходимых документов.

