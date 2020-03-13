«Аллегро» пустеет, осмелившимся ехать в Петербург грозят двухнедельным неоплачиваемым карантином
После настоятельной рекомендации МИДа Финляндии исключить зарубежные поездки финны стали массово отменять свои планы на заграницу. Одной из читательниц «Фонтанки», живущей в Финляндии, даже пришлось сойти с поезда у границы с Россией, чтобы не попасть в карантин по возвращении.
Как рассказала «Фонтанке» Виктория, которая работает в крупной финской госкомпании в сфере образования, эти выходные она собиралась провести в Петербурге, однако вечером 12 марта МИД выпустил предупреждение о поездках.
«Я думала, что два дня ничего не значат, тем более Россия не является опасной в отношении коронавируса страной. Однако работодатель сегодня, когда я уже была в «Аллегро», заявил, что по возвращении я попаду на домашний неоплачиваемый карантин. «Решай сама [если ты все-таки едешь], мы снимаем тебя на две недели с графика». Мы уже подъезжали к границе, и выходить там можно только с разрешения служб. Пограничники пересадили меня на другой «Аллегро», который шёл обратно в Хельсинки», — рассказала Виктория.
По её словам, поезд в сторону Петербурга был заполнен всего наполовину, что для пятницы редкость.
«Я 2 марта покупала билет, их почти не было. Когда я ехала домой [в Хельсинки], заполнена была примерно одна пятая, очень мало народу», — поделилась пассажирка.
По данным на 13 марта, в Финляндии зарегистрировано 155 случае заражения коронавирусом. Накануне власти ужесточили меры по борьбе с заболеванием. Из-за рекомендации финского МИДа отменить зарубежные поездки в Петербурге перенесли международный семинар по Зимней войне и форум Finnish Business.
«Коммерческие предприятия, фирмы, банки соблюдают так называемую travel policy: не путешествуют, стараются вести переговоры по «Скайпу», не организуют даже внутри своей конторы многолюдные собрания, - поясняет гендиректор финской турфирмы Lahialuematkat Петер Холст. - Это сознательная позиция граждан. Если мы можем этими мерами снизить пик, мы не дадим возможности вирусу распространяться, и медицина сможет справиться с нынешним количеством заражённых».
Отмены туров в Россию начались ещё три недели назад, говорит Холст. Много школ, которые заказывали туры в Выборг, Петербург, Карелию, тоже отказались от поездок.