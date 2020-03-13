«Аллегро» пустеет, осмелившимся ехать в Петербург грозят двухнедельным неоплачиваемым карантином

После настоятельной рекомендации МИДа Финляндии исключить зарубежные поездки финны стали массово отменять свои планы на заграницу. Одной из читательниц «Фонтанки», живущей в Финляндии, даже пришлось сойти с поезда у границы с Россией, чтобы не попасть в карантин по возвращении.



Как рассказала «Фонтанке» Виктория, которая работает в крупной финской госкомпании в сфере образования, эти выходные она собиралась провести в Петербурге, однако вечером 12 марта МИД выпустил предупреждение о поездках.

«Я думала, что два дня ничего не значат, тем более Россия не является опасной в отношении коронавируса страной. Однако работодатель сегодня, когда я уже была в «Аллегро», заявил, что по возвращении я попаду на домашний неоплачиваемый карантин. «Решай сама [если ты все-таки едешь], мы снимаем тебя на две недели с графика». Мы уже подъезжали к границе, и выходить там можно только с разрешения служб. Пограничники пересадили меня на другой «Аллегро», который шёл обратно в Хельсинки», — рассказала Виктория.