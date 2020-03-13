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13.03.2020 14:31
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Чехи попросили РЖД не возить россиян в Прагу

Российские железные дороги на время отменили поезда из Москвы в Прагу с 13 марта. Об этом их попросили коллеги из Чехии.

Сообщение о приостановке движения поездов дальнего следования между российской и чешской столицами опубликовано в twitter РЖД. Там отмечается, что отказаться от поездки на поезде в Прагу россияне вынуждены по просьбе АО «Чешские железные дороги». Когда сообщение будет восстановлено — пока неизвестно.

Накануне компания РЖД проявила заботу о своих сотрудниках — отменила все командировки и рекомендовала самостоятельно за границу не ездить.

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Комментарии (1)

260595351
Когда же чехи попросят Аэрофлот закрыть полеты в Чехию?
Очень надо...
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