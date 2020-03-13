Чехи попросили РЖД не возить россиян в Прагу

Российские железные дороги на время отменили поезда из Москвы в Прагу с 13 марта. Об этом их попросили коллеги из Чехии.



Сообщение о приостановке движения поездов дальнего следования между российской и чешской столицами опубликовано в twitter РЖД. Там отмечается, что отказаться от поездки на поезде в Прагу россияне вынуждены по просьбе АО «Чешские железные дороги». Когда сообщение будет восстановлено — пока неизвестно.

Накануне компания РЖД проявила заботу о своих сотрудниках — отменила все командировки и рекомендовала самостоятельно за границу не ездить.