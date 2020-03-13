Купим «трёшку» и заживём

Большая разница



Например, в типовой хрущёвке трёхкомнатная квартира немногим больше просторной однокомнатной в новостройке. На 55 квадратных метрах так же непросто разместиться большой семье, выделив каждому пространство для работы и отдыха, совместного досуга, приготовления и приёма пищи. Совсем другое дело — квартиры в домах старого фонда, где одна комната может быть 40 кв. метров, а высота потолка — более четырех метров. Но обычно в таких домах установлены старые коммуникации, применялись стройматериалы с низким классом энергоэффективности, и локация, скорее всего, — в районе плотной жилой застройки.



Хотите современную квартиру улучшенной площади в благополучном районе? Добро пожаловать в «Образцовые кварталы»!



Дома нового поколения



Малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» строятся в рамках проекта комплексной застройки территории Пушкинском районе. Строительство ведётся по кирпично-монолитной технологии из современных сертифицированных материалов. Уже сданы пять первых «Образцовых кварталов». Строится с опережением графика шестой одноимённый комплекс, ведётся проектирование следующего «Образцового квартала». В новостройках применена система отопления «тёплый водяной пол». Она позволяет жильцам самостоятельно регулировать температуру в каждой жилой зоне. Утепление фасадов производится по австрийской системе «Саpatect» производителя Caparol. Дома оснащены бесшумными лифтами Schindler производства Швейцарии. В квартирах выполняется качественное остекление.



Высота потолков в «Образцовых квартирах» — 2,75 метров, а «в коньке» на мансардном, пятом, этаже достигает 4,5!



Свободная планировка



Для многих покупателей решающим при выборе квартиры в «Образцовых кварталах» оказываются удобные эргономичные планировки. В квартирографии есть студии, одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры. Вариантов планировок трёхкомнатных квартир — множество. Там может быть и балкон, и лоджия, есть одностороннее расположение и варианты «распашонки». В «Образцовом квартале 4» запроектированы «французские балконы». Во всех квартирах большой площади имеются два санузла, выделено место под гардеробную, возможно объединение кухни с гостиной.