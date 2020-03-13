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Купим «трёшку» и заживём
Для большинства горожан трёхкомнатная квартира является предметом мечтаний, символом достатка и благополучия. Её приобретают семьи с детьми, иногда готовясь к покупке долгие годы. Однако «трёшки» бывают разными в зависимости от типа жилья.
Большая разница
Например, в типовой хрущёвке трёхкомнатная квартира немногим больше просторной однокомнатной в новостройке. На 55 квадратных метрах так же непросто разместиться большой семье, выделив каждому пространство для работы и отдыха, совместного досуга, приготовления и приёма пищи. Совсем другое дело — квартиры в домах старого фонда, где одна комната может быть 40 кв. метров, а высота потолка — более четырех метров. Но обычно в таких домах установлены старые коммуникации, применялись стройматериалы с низким классом энергоэффективности, и локация, скорее всего, — в районе плотной жилой застройки.
Хотите современную квартиру улучшенной площади в благополучном районе? Добро пожаловать в «Образцовые кварталы»!
Дома нового поколения
Малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» строятся в рамках проекта комплексной застройки территории Пушкинском районе. Строительство ведётся по кирпично-монолитной технологии из современных сертифицированных материалов. Уже сданы пять первых «Образцовых кварталов». Строится с опережением графика шестой одноимённый комплекс, ведётся проектирование следующего «Образцового квартала». В новостройках применена система отопления «тёплый водяной пол». Она позволяет жильцам самостоятельно регулировать температуру в каждой жилой зоне. Утепление фасадов производится по австрийской системе «Саpatect» производителя Caparol. Дома оснащены бесшумными лифтами Schindler производства Швейцарии. В квартирах выполняется качественное остекление.
Высота потолков в «Образцовых квартирах» — 2,75 метров, а «в коньке» на мансардном, пятом, этаже достигает 4,5!
Свободная планировка
Для многих покупателей решающим при выборе квартиры в «Образцовых кварталах» оказываются удобные эргономичные планировки. В квартирографии есть студии, одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры. Вариантов планировок трёхкомнатных квартир — множество. Там может быть и балкон, и лоджия, есть одностороннее расположение и варианты «распашонки». В «Образцовом квартале 4» запроектированы «французские балконы». Во всех квартирах большой площади имеются два санузла, выделено место под гардеробную, возможно объединение кухни с гостиной.
Поместятся все!
Предложение для большой семьи — трёхкомнатная квартира в «Образцовом квартале 3». Жилой комплекс уже сдан, квартиры продаются по договору купли-продажи. Покупатель при регистрации договора в Росреестре сразу вступает в собственность.
«Изюминкой» этого комплекса являются эркеры — функциональные архитектурные выступы с панорамным остеклением. В квартирах большой площади на верхнем этаже проектом предусмотрена установка каминов.
Жилой комплекс состоит из трёх четырёхэтажных домов на 168 квартир. Во дворе размещены игровая и спортивная площадки, посажены декоративные деревья и кустарники, произведена разметка машиномест.
Семьи с детьми ценят спокойную атмосферу, сформировавшуюся в этом зелёном районе. Важным критерием при выборе становится транспортная доступность: 10 минут до Пушкина и 15 — до ближайших станций метро. Поблизости работают несколько спортивных комплексов и развивающих детских центров.
Новоселье — через месяц
Квартиры передаются с предчистовой отделкой, которая включает в себя ровную стяжку пола, разводку электрики, теплопакеты с вентиляционными клапанами, металлическую дверь производства «Эльбор» с антивзломными замками. Качество строительства и выполненные застройщиком черновые работы значительно сокращают время ремонта. Многие жильцы «Образцовых кварталах» отмечают новоселье уже через месяц после получения ключей.
До конца марта застройщик предлагает скидку на квартиры большой площади до 200 000 рублей. Внимание! Количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Возможна покупка с использованием ипотеки, материнского капитала, субсидий.
Сроки проведения акции: 1 февраля — 30 марта 2020 года. Подробности — в отделе продаж застройщика: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719–19–19, devcent.ru.
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс «Образцовый квартал», жилой комплекс «Образцовый квартал 2», жилой комплекс «Образцовый квартал 3», жилой комплекс «Образцовый квартал 4», жилой комплекс «Образцовый квартал 5», жилой комплекс «Образцовый квартал 6» — застройщик ООО «Терминал-Ресурс», проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya