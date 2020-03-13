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13.03.2020 13:54
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Украину с Донбассом теперь разделяет и коронавирус. Киев закрывает границы после 12 заболевших в ДНР

Украинское руководство собирается ограничить перемещение в восточные регионы страны из-за распространения 2019-nCoV.

«Если [у граждан Украины] нет регистрации на подконтрольной власти территории, их не пропустят через КПВВ, пока действует карантин», - цитирует 13 марта заявление главы МВД республики Арсена Авакова издание «Страна.ua».

Кроме того, он отметил, что на украинских пунктах пропуска запретят проезд на Донбасс и иностранцам.

Пойти на столь жесткие меры в отношении восточных территории министр предложил, после того, как в Горловке было зарегистрировано 12 случаев коронавируса. После этого был созван Совет национальной безопасности и обороны. Владимир Зеленский допустил закрытие границ как одну из превентивных мер.

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