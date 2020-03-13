Как фанера над Парижем. AirFrance объявил о прекращении полетов из Петербурга
Французский перевозчик AirFrance отменяет полеты между Парижем и Петербургом, об этом 13 марта сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково.
До какого срока продлится ограничение, не сообщается.
Ранее клиенты компании получили сообщения об отмене рейсов с 14 по 23 марта. Им предлагают поменять билеты. Однако ближайшие даты доступны в мае. При возврате билетов компания предлагает ваучер, который доступен в течение года.
Ранее появилась информация, что Россия в целях нераспространения коронавируса с 13 марта временно ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. В аэропорту Пулково сообщили, что это коснется лишь российских перевозчиков.
С сегодняшнего дня авиакомпания «Россия» (дочка «Аэрофлота») прекратила выполнять рейсы между Петербургом и Берлином, Парижем, Дюссельдорфом, Мюнхеном, Гамбургом, Барселоной, Ниццей, Римом и Миланом до 30 апреля. S7 до 31 марта перестал летать из Северной столицы в испанский Аликанте и итальянскую Верону. К отечественным компаниям присоединилась немецкая Lufthansa. Она не будет выполнять полеты из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена в Санкт-Петербург, но до какого срока — пока не уточнила.