В Петербурге пассажиры трёх рейсов ждут, когда распогодится в Мурманске. Небо закрыл полярный ветер

Ливневый снег и заряды метели парализовали работу мурманского аэропорта 13 марта и скорректировали расписание петербургских рейсов. Вылеты из Пулково отменяют и задерживают.



Судя по онлайн-табло петербургского аэропорта, в пятницу отменили два рейса на Мурманск авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот», которые должны были вылететь в 12:30 и в два часа дня. Отправление FV 6345 с половины шестого вечера сдвинуто как минимум до 19:00.

Как уточнили в мурманской воздушной гавани, его ждут ориентировочно в девять вечера, этот же борт должен доставить пассажиров отмененных рейсов.