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13.03.2020 13:23
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Публикуется на правах рекламы

20 марта — круглый стол «Цифровизация финансового сектора»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают Вас принять участие в круглом столе: «Цифровизация финансового сектора»

Предварительный список вопросов к обсуждению:

  • Какие банковские и страховые операции можно совершить посредством онлайн-сервисов? Какие функциональные возможности стали уже стандартом, какие еще остаются новинками? Какой объем банковских услуг сейчас осуществляется посредством онлайн-сервисов? Итоги 2019 года. Планы до конца 2020 года.
  • Интернет-банк, мобильные приложения, ДБО.
  • Автоматизация платежей. Электронная оплата. Оплата по QR-коду. Упрощение оплаты для физических лиц со стороны участников процесса платежа. Что предлагает банк в данном направлении?
  • Эволюция банковских платформ. Новые возможности и безопасность.
  • Банковские карты. Бесконтактные платежи – карты с NFC (PayPass, PayWave) – статистика, динамика.
  • Насколько карта «МИР» может составить конкуренцию международным платежным системам и когда? Как в последнее время удалось «продвинуть» карту «МИР»?
  • Биометрия – технология будущего. Какие она дает преимущества?
  • Диджитализация в страховании. Продажа онлайн-полисов.

К участию приглашаются представители банков и эксперты рынка.

По вопросам участия обращаться:

Эльвира Петрова
+7 812 416 777 3

elvira@fontanka.ru

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