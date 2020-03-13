13.03.2020 13:23
Публикуется на правах рекламы
20 марта — круглый стол «Цифровизация финансового сектора»
Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают Вас принять участие в круглом столе: «Цифровизация финансового сектора»
Предварительный список вопросов к обсуждению:
- Какие банковские и страховые операции можно совершить посредством онлайн-сервисов? Какие функциональные возможности стали уже стандартом, какие еще остаются новинками? Какой объем банковских услуг сейчас осуществляется посредством онлайн-сервисов? Итоги 2019 года. Планы до конца 2020 года.
- Интернет-банк, мобильные приложения, ДБО.
- Автоматизация платежей. Электронная оплата. Оплата по QR-коду. Упрощение оплаты для физических лиц со стороны участников процесса платежа. Что предлагает банк в данном направлении?
- Эволюция банковских платформ. Новые возможности и безопасность.
- Банковские карты. Бесконтактные платежи – карты с NFC (PayPass, PayWave) – статистика, динамика.
- Насколько карта «МИР» может составить конкуренцию международным платежным системам и когда? Как в последнее время удалось «продвинуть» карту «МИР»?
- Биометрия – технология будущего. Какие она дает преимущества?
- Диджитализация в страховании. Продажа онлайн-полисов.
К участию приглашаются представители банков и эксперты рынка.
По вопросам участия обращаться:
Эльвира Петрова
+7 812 416 777 3