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13.03.2020 13:14
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ЦБ предупредил об ускорении инфляции

Инфляция в России с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к целевому уровню в 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее. Об этом Банк России сообщил 13 марта.

«С начала марта произошло значительное изменение внешних условий: распространение эпидемии коронавируса за пределы Китая и резкое изменение ситуации на рынке нефти из-за истечения соглашения ОПЕК+. Вызванное этими событиями ослабление рубля является существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором», — сообщает регулятор.

В то же время ЦБ отмечает, что на состояние российской экономики будут влиять и дезинфляционные факторы среднесрочного характера. Среди них регулятор называет замедление мировой экономики, а также возросшую неопределенность и ужесточение денежно-кредитных условий.

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Комментарии (2)

PROM
ЦБ живёт в параллельном измерении?
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