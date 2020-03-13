ЦБ предупредил об ускорении инфляции

Инфляция в России с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к целевому уровню в 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее. Об этом Банк России сообщил 13 марта.
«С начала марта произошло значительное изменение внешних условий: распространение эпидемии коронавируса за пределы Китая и резкое изменение ситуации на рынке нефти из-за истечения соглашения ОПЕК+. Вызванное этими событиями ослабление рубля является существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором», — сообщает регулятор.
В то же время ЦБ отмечает, что на состояние российской экономики будут влиять и дезинфляционные факторы среднесрочного характера. Среди них регулятор называет замедление мировой экономики, а также возросшую неопределенность и ужесточение денежно-кредитных условий.