На улице Рубинштейна закрылся бар Papaya. Ранее суд приостановил его деятельность из-за нарушения санитарных норм

Директор ООО «Итальянская,12», управляющего заведением, Мария Чобаня подтвердила «Фонтанке», что заведение на Рубинштейна прекращает работу. По ее словам, авторы проекта намерены перезапустить его в другом месте, но точных сроков и локацию она не назвала. «Он точно будет перенесен, бренд останется за нами», — сказала она.

Бар Papaya покидает улицу Рубинштейна. На дверях заведения, ранее объявившего о приостановке деятельности по техническим причинам, появилась табличка о сдаче в аренду, сообщает группа «Граждане Рубинштейна».

В декабре 2019 Куйбышевский суд вынес решение о приостановке деятельности Papaya на 30 дней из-за нарушения санитарных норм. В частности, в вину заведению вменялась громкая музыка, разгрузка со стороны двора, отсутствие охлаждающей камеры для временного хранения пищевых отходов, а также нарушения при организации вытяжки и вентиляции.

Комментируя причины закрытия, Мария Чобаня сказала, что они были «как судебными, так и не судебными». «На Рубинштейна не только на нас жалуются. Мы просто под раздачу попали», — сказала она.

Бар Papaya открылся на улице Рубинштейна весной 2019 года. По данным СПАРК, основной владелец заведения — Михаил Чобаня, который также является совладельцем ресторана «География» на улице Рубинштейна и компании «Дерево декор», специализирующейся на создании интерьеров для ресторанов.