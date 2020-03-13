Ипотека с прибылью. Инвест-отель «Про.Молодость»

Росбанк аккредитовал инвест-отель «Про.Молодость», который группа компаний PLG строит в Невском районе Петербурга. Расширение линейки банков и условия, которые предлагаются покупателям, позволит приобрести апартаменты даже начинающим инвесторам.

Фото: PLG

Купить юнит в инвест-отеле «Про.Молодость» теперь можно, взяв ипотеку от Росбанка на срок от 3 до 25 лет, ставка начинается от 8,19%. При этом первоначальный взрос должен быть не меньше 30% стоимости, а минимальная сумма кредита — от 300 тыс. рублей. Заемщик должен быть не моложе 21 года, но и не старше 65 лет, а также иметь стаж работы не менее трех месяцев.

— Мы рады возможности расширить линейку банков-партнеров инвест-отеля «Про.Молодость», — рассказывает генеральный директор PLG Марина Павлюкевич, — Доступная ипотека от Росбанка — показатель ликвидности проекта и надежности девелопера. Рынок недвижимости, как инструмент для вложения средств, привлекает все больше начинающих инвесторов, для которых доступная ипотека — серьезный аргумент в пользу сделки.

Фото: PLG

На сегодняшний день около 20% в гостиничных проектах PLG совершаются с привлечением ипотечного финансирования, а с появлением новых возможностей прогнозируется, что их доля будет расти. «Про.Молодость» — это вторая гостиница в сети инвест-отелей массового сегмента, которую PLG создает в рамках стратегического инвестиционного проекта в Петербурге. Компания инвестирует в «Про.Молодость» 4,5 млрд рублей, строительство завершится в декабре 2022 года. Новая гостиница в Невском районе рассчитана на 2072 номера площадью от 21 до 68 кв. м. При этом все номера будут сдаваться с чистовой отделкой, а собственники имеют возможность дополнительно приобрести мебель, технику и текстиль для полного обустройства.

Фото: PLG

Для покупателей юнитов в инвест-отеле важно то, что «Про.Молодость» предлагает различные программы доходности — «Кооператив» и «Гарантия». В «Кооперативе» доходность отеля делится между всеми собственниками в соответствии с приобретенными квадратными метрами, и при загрузке в 60% может достигать до 12% годовых. По программе «Гарантия» собственник получает фиксированные выплаты вне зависимости от заполняемости отеля, здесь ожидаемая доходность составляет до 10,4% в год. Подходит отель и для инвесторов, ориентированных на быстрый доход, — доступные стартовые цены позволяют рассчитывать на доход за счет перспектив роста цены квадратного метра при дальнейшей продажи юнита на высокой стадии доходности. Подробнее с программами доходности можно ознакомиться на сайте https://promolodost.com/earn Чтобы обеспечить необходимую заполняемость, для будущих резидентов и постояльцев в инвест-отеле создается качественная инфраструктура и гостиничные сервисы: от фитнес-клуба площадью 3600 кв. м с бассейном и медицинского центра до ресторана, коворкинга и лектория с образовательными программами от Политехнического университета и других вузов. Можно будет воспользоваться прачечной, бизнес-центром, услугами клининговой и курьерской служб, а также другими отельными сервисами. Рядом с отелем девелопер планирует разместить многоуровневый паркинг, а также соединить его со станцией метро «Улица Дыбенко» велодорожкой с шаттл-басами.

Фото: PLG