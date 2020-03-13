Путин рассказал про влияние олигархов на политику. «Дело не в том, чтобы отрывать им всякие места. Не допускать к управлению страной»

Президент России Владимир Путин рассказал, в чем разница между поведением олигархов и крупных бизнесменов в 1990-х годах и в настоящее время. По его словам, они перестали влиять на политику и больше не пытаются управлять страной.



В интервью ТАСС, очередная часть которого вышла 13 марта, глава государства рассказал, что знал и знает всех «капитанов бизнеса», со всеми работал.

«Дело не в том, чтобы кого-то закручивать, там чего-то откручивать и отрывать им всякие места. Дело совершенно не в этом. Не допускать к управлению страной, не влиять на политические решения. Ясно, что и тогда, и сейчас все ищут ходы, лоббируют свои интересы. Разница в 90-х и сейчас заключалась в том, что они напрямую влияли на принимаемые государством решения, и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней», — рассказал Путин. Он отметил, что сейчас руководители компаний такой привилегией не пользуются, поскольку «поняли, что это невозможно, и даже не лезут».