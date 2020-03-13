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13.03.2020 10:19
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Путин рассказал про влияние олигархов на политику. «Дело не в том, чтобы отрывать им всякие места. Не допускать к управлению страной»

Президент России Владимир Путин рассказал, в чем разница между поведением олигархов и крупных бизнесменов в 1990-х годах и в настоящее время. По его словам, они перестали влиять на политику и больше не пытаются управлять страной.

В интервью ТАСС, очередная часть которого вышла 13 марта, глава государства рассказал, что знал и знает всех «капитанов бизнеса», со всеми работал.

«Дело не в том, чтобы кого-то закручивать, там чего-то откручивать и отрывать им всякие места. Дело совершенно не в этом. Не допускать к управлению страной, не влиять на политические решения. Ясно, что и тогда, и сейчас все ищут ходы, лоббируют свои интересы. Разница в 90-х и сейчас заключалась в том, что они напрямую влияли на принимаемые государством решения, и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней», — рассказал Путин. Он отметил, что сейчас руководители компаний такой привилегией не пользуются, поскольку «поняли, что это невозможно, и даже не лезут».

При этом Путин добавил, что бизнесмены зачастую отстаивают свои практические интересы, что «понятно и естественно».

Ранее президент заявил, что его коробят высокие зарплаты топ-менеджеров ряда госкомпаний.

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Комментарии (5)

gencon
В 90-е бизнес влиял на политику, в 2000- политика на бизнес. Средний класс - силовики, В кабинетах ФСБ, МВД - миллиарды. Губернаторы, и министры на их фоне рядовые граждане. Путин достиг стадии когда Лжец искринне верит в свои сказки и логику. Но красноречие и аргументы пошли на спад, причём сильно
Grotesk
точно никак не влияют - просто хороший человек и бизнесмен, с которым ты играл в теннис (бадминтон), боролся на татами или играл в хоккей (футбол) получает несколько ярдов денег из бюджета на покрытие убытка от личных санкций... это не влияние... это просто дружба...
SNOW
Ну теперь-то все стало понятно! Умеет же человек все объяснить просто и откровенно, не зря мы его обнулить собираемся на веки вечные. Стало быть, так - раньше олигархи были плохие, и хотели не только воровать, но и сами царствовать и всем управлять. А теперича олигархи не только дружат с президентом, но и не воруют, управлять расеей не хотят, и только работают на ее благо почем зря.
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