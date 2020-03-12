НХЛ останавливает чемпионат из-за коронавируса. Хоккеисты могли заразиться от баскетболистов

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостанавливает регулярный чемпионат из-за распространения коронавируса. Об этом 12 марта сообщается на официальном сайте организации.



На какой именно срок останавливается чемпионат, не уточняется. «НХЛ пытается следовать рекомендациям экспертов в области здравоохранения и местных властей <...> не принимая преждевременных или ненужных мер. Тем не менее, после вчерашних новостей о том, что анализ у игрока НБА дал положительный результат на коронавирус, и учитывая, что наши лиги делят так много помещений и раздевалок, возможно, что какой-то представитель НХЛ тоже окажется заражен. Мы считаем, что больше не целесообразно пытаться продолжать чемпионат», - говорится в заявлении НХЛ.

