FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
74.03р83.66р
12.03.2020 21:16
0
Печать

НХЛ останавливает чемпионат из-за коронавируса. Хоккеисты могли заразиться от баскетболистов

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостанавливает регулярный чемпионат из-за распространения коронавируса. Об этом 12 марта сообщается на официальном сайте организации.

На какой именно срок останавливается чемпионат, не уточняется. «НХЛ пытается следовать рекомендациям экспертов в области здравоохранения и местных властей <...> не принимая преждевременных или ненужных мер. Тем не менее, после вчерашних новостей о том, что анализ у игрока НБА дал положительный результат на коронавирус, и учитывая, что наши лиги делят так много помещений и раздевалок, возможно, что какой-то представитель НХЛ тоже окажется заражен. Мы считаем, что больше не целесообразно пытаться продолжать чемпионат», - говорится в заявлении НХЛ.

Напомним, ранее о приостановке сезона сообщили в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и североамериканской футбольной лиге Major League Soccer (MLS). Подробнее о том, как мировой спорт пострадал от коронавируса, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний