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12.03.2020 19:25
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Черчесов останется главным в сборной России и после катарского мундиаля

Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с главным тренером сборной РФ по футболу Станиславом Черчесовым до 30 декабря 2022 года, сообщила пресс-служба организации 12 марта.

«Российский футбольный союз сообщает о продлении контракта с главным тренером национальной сборной России Станиславом Черчесовым. Обновлённое соглашение вступает в силу с 13 марта 2020 года и действует до 30 декабря 2022 года включительно», — говорится в сообщении.

РФС при этом указывает, что контракт может быть продлен до 31 июля 2024 года в случае успешного выступления национальной сборной на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Речь идет о выходе команды из группы.

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