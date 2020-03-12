Петербургские школьники установили связь с космосом. Скоро это смогут сделать все желающие
Учащиеся школы № 58 Приморского района Петербурга начали работать с автономным пунктом приёма информации с метеорологических спутников Земли. Об этом 12 марта рассказали в Смольном.
Отмечается, что пока это единственное среднеобразовательное учреждение, где установлен подобный аппарат. Проект появился благодаря тандему школы и Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского. Первая проба в торжественной обстановке прошла в четверг.
Шестиклассники приняли на компьютер сигнал со спутника, пролетавшего в это время над городом. За несколько минут они получили снимок Петербурга из космоса. На уроках географии дети будут изучать эти фотографии, вести прогнозирование природных изменений, процесс формирования циклонов и антициклонов. Также снимки помогут детально изучать рельеф той или иной местности.
Пункт приёма информации расположен на крыше школы. Метеорологические спутники передают на него информацию в режиме реального времени. Площадь охвата составляет 3000 кв. км. В ближайшее время учреждение планирует обеспечить круглосуточный свободный доступ к школьной антенне через её сайт, чтобы любой желающий, не имея сложного оборудования, мог принимать сигналы со спутников. Также в планах установка дополнительного оборудования, необходимого для проведения сеансов связи с космонавтами на борту МКС.
Идея о создании такого пункта возникла в 2017 году. Реализовали замысел доктор географических наук Сергей Викторов и доктор физико-математических наук Георгий Щукин. Созданием технического проекта, изготовлением и наладкой оборудования, разработкой и отладкой программного обеспечения занимались кандидат технических наук, подполковник Евгений Коровин и старший лейтенант Юрий Овчинников. В тестовом режиме станция начала работать в декабре 2019 года.