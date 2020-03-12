Учащиеся школы № 58 Приморского района Петербурга начали работать с автономным пунктом приёма информации с метеорологических спутников Земли. Об этом 12 марта рассказали в Смольном.

Отмечается, что пока это единственное среднеобразовательное учреждение, где установлен подобный аппарат. Проект появился благодаря тандему школы и Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского. Первая проба в торжественной обстановке прошла в четверг.

Шестиклассники приняли на компьютер сигнал со спутника, пролетавшего в это время над городом. За несколько минут они получили снимок Петербурга из космоса. На уроках географии дети будут изучать эти фотографии, вести прогнозирование природных изменений, процесс формирования циклонов и антициклонов. Также снимки помогут детально изучать рельеф той или иной местности.